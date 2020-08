Sinkender Krankenstand trotz Corona-Pandemie

Südwest.Trotz Corona-Pandemie ist der Krankenstand in Baden-Württemberg im ersten Halbjahr laut DAK-Gesundheitsreport im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Prozent gesunken. Das gab die DAK-Gesundheit Baden-Württemberg am Freitag bekannt. Mit insgesamt 3,5 Prozent liege der Krankenstand im Südwesten damit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 4,2 Prozent, heißt es in einer Mitteilung der DAK. Demnach seien an jedem Tag des ersten Halbjahres 2020 von 1000 Arbeitnehmern 35 krankgeschrieben gewesen. „Allerdings gab es einen starken Anstieg der Fehltage aufgrund von Atemwegserkrankung – um 18 Prozent auf 134 Tage je 100 Beschäftigte“, so die DAK.