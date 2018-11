Sinsheim: Mutmaßlicher Bankräuber in Untersuchungshaft

Nachdem er Mitte Oktober eine Bank in Sinsheim-Reihen überfallen haben soll, ist gegen einen 24-Jährigen Haftbefehl wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung erlassen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, steht der Mann im dringenden Verdacht, am Nachmittag des 19. Oktober mit Hilfe einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld in den Räumen der Bank in Sinsheim-Reihen erpresst zu haben. Mit fast 16.000 Euro war der Täter anschließend vom Tatort geflüchtet. Erste Fahndungsversuche blieben trotz des Einsatzes eines Hubschraubers zunächst erfolglos. Die Polizei konnte den 24-Jährigen nach umfangreichen Ermittlungen am 10. November festnehmen, teilte sie heute mit.

Nachdem der Haftbefehl erlassen und vollstreckt worden war, wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zu Motiven und Hintergründen der Tat dauern an.