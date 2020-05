So reagiert man am besten auf Verschwörungsmythen

Mannheim.Oft fühlen sich Menschen vor den Kopf gestoßen, wenn sie im privaten Umfeld mit Verschwörungsmythen konfrontiert werden. Wie reagiert man am besten? Ein Überblick:



Differenzieren: Laut Peter Kirsch, dem Leiter der Abteilung Klinische Psychologie am Mannheimer Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, ist es wichtig, herauszufinden, in welchem „Stadium“ sich der Gesprächspartner befindet. „Hat er bisher nur Zweifel am politischen System oder bestimmten Maßnahmen? Zeigt er sich bisher nur interessiert und nicht überzeugt von diesen Erzählungen? Oder ist dieser Jemand schon tief in dieser Szene verankert?“ Bei Letzterem sei es extrem schwer, „diese Menschen da wieder rauszubekommen“.



Wertschätzung und Empathie: Laut Kirsch sollte man bei der Kommunikation ein hohes Maß an Wertschätzung aufbringen. „Man sollte auf keinen Fall emotional oder entwertend reagieren“, sagt er. Mitgefühl sollte man vor allem für die Situation des Gegenübers aufbringen und Verständnis zeigen. Menschen seien häufig anfällig für Verschwörungsmythen, wenn sie das Gefühl verlorener Kontrolle hätten. Jemanden lächerlich zu machen oder ihn als inkompetent zu bezeichnen, verschlimmere die Situation nur.



Wohlwollende Gesprächsbereitschaft: Auf gar keinen Fall sollte man seinen Gesprächspartner in eine Schublade stecken, sagt Kirsch. „Gerade demonstrieren Menschen, die sich einfach um unsere Grundrechte sorgen, gemeinsam mit Rechts- oder Linksextremisten.“ Kritisch werde es, wenn wir diese Menschen nicht von den anderen abgrenzen. „Damit drängen wir sie in eine Richtung, vor der wir sie eigentlich bewahren wollen.“ Man sollte lieber offen und gesprächsbereit sein. Trotzdem sollte man deutlich machen: „Aus meiner Sicht ist diese Theorie nicht nachvollziehbar.“



Nicht mit Fakten umherwerfen: Die direkte und überwältigende Konfrontation mit Fakten bewirkt meist einen Abwehrmechanismus, wie Kirsch erklärt. Menschen fühlen sich in ihrer Meinung und ihrem Intellekt angegriffen. Vor allem jene, die schon tief in einer Verschwörungsszene etabliert sind, fühlen eine Bedrohung der sozialen Identifikation. Daher sollte man darauf verzichten, Fakten aufzuzählen, sondern lieber versuchen, gemeinsam nach „für diese Menschen alternativen Lösungsansätzen“ zu suchen. Man sollte Erklärungen finden, die abseits einer dunklen Macht sind, und vielleicht auch mal die Frage stellen: „Was würde es denn eigentlich bedeuten, wenn diese Verschwörung tatsächlich wahr wäre?“



Auf fragwürdige Quellen hinweisen: Wenn man etwas von Freunden geschickt bekommt, das sich als Falsche Nachricht oder Verschwörungsmythos herausstellt, sollte man laut dem Medienpsychologe Stephan Winter auf die fragwürdige Quelle oder auf sich widersprechende Informationen aufmerksam machen. Zudem sollte man auf seriöse Quellen hinweisen. Winter leitet das Institut für Kommunikationspsychologie und Medienpädagogik an der Universität Landau.