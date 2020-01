So sind die Tierparks der Region gegen Brände gewappnet

Region Rhein-Neckar.Vom Affenhaus des Krefelder Zoos ist nur noch eine Ruine übrig. In der Silvesternacht brannte das Gebäude völlig nieder, 30 Tiere starben. Die Polizei geht davon aus, dass sogenannte Himmelsleuchten den Brand des Zoogebäudes ausgelöst haben. Wie ist es um die Sicherheit in den Zoos der Region bestellt? Lässt sich ein Feuer wie in Krefeld vermeiden?

Im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe

