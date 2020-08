Rhein-Neckar.Das Wetter in Mannheim und der Region präsentiert sich zum Wochenende von seiner gemischten Seite. Nach einem zunächst wolkigen Morgen verschafft sich die Sonne am späteren Vormittag zumindest ab und an Aufmerksamkeit. Bei zeitweise kräftigen Böen werden allerdings nur noch Spitzenwerte von bis zu 22 Grad erreicht.

