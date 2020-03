Sozialminister Lucha hält Coronavirus-Lage in Baden-Württemberg für beherrschbar

Baden-Baden.Baden-Württembergs Sozialminister Manne Lucha (Grüne) hat angekündigt, auch bei den beiden neuen bestätigten Coronavirus-Erkrankten in Ulm und dem Zollern-Alb-Kreis die Infektionsketten zu ermitteln. Der Grünen-Politiker sagte im Radioprogramm SWR Aktuell, alle Kontaktpersonen würden vorsorglich in häusliche Quarantäne genommen.

Mit diesem Vorgehen sei es bislang gelungen, bei allen bislang im Land bestätigten 28 Fällen Neuinfektionen zu vermeiden und eine unkontrollierte Verbreitung der Viren zu verhindern. Dieses Vorgehen nach dem Pandemieplan des Landes Baden-Württemberg solle so lange wie möglich fortgesetzt werden, kündigte der Minister an.

Lucha zieht eine positive Zwischenbilanz: „Wir bekommen gute Rückmeldungen. Wir arbeiten mit allen Ressorts, Organisationen und Behörden zusammen. Überall herrscht Aktivität.“ Lucha räumte ein, dass die Lage sich schnell ändern könne.

Derzeit seien viele Kassenärzte unterwegs zu Verdachtsfällen, um zu verhindern, dass potenziell Infizierte selbst in die Arztpraxen kommen. In einem nächsten Schritt sei geplant, die Diagnose in den Notfallpraxen an den Krankenhäusern in Baden-Württemberg flächendeckend anzubieten.