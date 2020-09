Rhein-Neckar.Das Wetter in Mannheim und der Region präsentiert sich am Sonntag von seiner spätsommerlich sonnigen Seite. Bereits am frühen Morgen spendet die Sonne kräftig Sonne, in fast 13 Stunden bis zum Sonnenuntergang sind im Tagesverlauf Spitzenwerte von bis zu 30 Grad möglich. Bei leichten Brisen bleibt es bis zum Abend verbreitet trocken.

