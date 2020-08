Spaziergang mit Übungen auf der Parkinsel

Ludwigshafen.Der Seniorenrat Ludwigshafen bietet am Dienstag, 11. August, 10 Uhr, einen einstündigen Spaziergang auf der Parkinsel mit der lizenzierten Übungsleiterin Marianne Rohrer-Hartkorn unter dem Motto „Frisch- und Freiluft-Bewegungen“ an. Treffpunkt ist am Parkplatz an der Pegeluhr (Bushaltestelle Linie 77). Die nächsten Termine für die kostenlosen Spaziergänge sind 8. September, 13. Oktober und 10. November. Um Anmeldung wird unter der Telefonnummer 0171/3840909 gebeten.