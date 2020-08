SPD fordert Verbot von Airbnb-Vermietungen

Mannheim.Die SPD forderte am Donnerstag ein Verbot von Airbnb-Vermietungen in der Stadtmitte. Wegen des knappen Wohnungsangebotes stiegen die Mietpreise stetig an. Neubauprojekte und Nachverdichtungen seien in der Stadtmitte kaum möglich. „Unter diesen Umständen kann kein Wohnraum für private Ferienwohnungen geopfert werden.“ Die SPD stellte einen entsprechenden Antrag an die Verwaltung. Die Grünen-Fraktion hatte entsprechende Anträge bereits 2015 und nochmals im November 2019 gestellt.