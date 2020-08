Mannheim.Wegen eines Verkehrsunfalls mit drei Fahrzeugen am Montagnachmittag, kurz vor 13 Uhr, war der Speckweg im Mannheimer Stadtteil Waldhof zwischen den Einmündungen „Kleiner Anfang“ und „Frohe Arbeit“ bis etwa 15.30 Uhr gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 47-jähriger Taxifahrer von der Straße "Guter Fortschritt" auf den Speckweg und missachtete die Vorfahrt eines 34-jährigen Pkw-Fahrers, der in Richtung Waldhof unterwegs war. Durch die Kollision wurde der Wagen des 34-Jährigen gegen einen geparkten Lkw geschleudert. Der Taxifahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß und wurde in einer Klinik stationär aufgenommen. Der 34-Jährige blieb unverletzt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf über 30 000 Euro. Auch der ÖPNV und die RNV waren von der zwischenzeitlichen Sperrung betroffen.