Sperrung der Bahnhofstraße wegen Gasaustritt aufgehoben

Neckargemünd.Wegen eines Lecks an einer Gasleitung in Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) sind am Montag mehrere Häuser und Wohnungen geräumt worden. Rund 26 Bewohner wurden dabei in Sicherheit gebracht und auch der Schienenverkehr am Bahnhof eingestellt, berichtete die Polizei. Zuvor hieß es, es seien 150 Personen evakuiert worden.

Rettungsdienste richteten Betreuungszelte im Bereich der Bahnhofstraße/Bammentaler Straße ein. Vier der Evakuierten wurden zwischenzeitlich in einem Zelt des DRK auf Grund ihres Alters betreut.

Die Bahnhofstraße wurde in dem betreffenden Bereich gesperrt. Verletzte gab es nicht. Die Ursache für den Gasaustritt ist den Angaben zufolge ein Leck in einer Gasleitung. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein Bagger beim Entfernen einer Baumwurzel aus dem Erdreich die Gasleitung beschädigt haben.

Die Straßensperrungen wurden um 15.50 Uhr aufgehoben; der Bahnverkehr wurde bereits gegen 15.30 Uhr wieder aufgenommen. Zeitweise wurde der Verkehr an den neuralgischen Verkehrskonten geregelt. Gegen 16 Uhr lief der Verkehr wieder normal.