Speyerer Lehrer vermissen ihre Schüler

Speyer.Speyer. Die Kamera fängt die große Schuluhr ein - es ist kurz vor acht. Zu Piano-Klängen zeigt die sanfte Fahrt des Suchers, dass sich keine Menschentrauben vor dem Vertretungsplan gebildet haben und es auch keine Schlangen am Hausmeisterkiosk gibt. Stattdessen sind nur leere Flure und Klassenzimmer zu sehen. „Wir halten uns digital am Leben, aber wir vermissen unsere Schüler, und das wollten wir ihnen auch sagen“, erzählt der Direktor des Hans-Purrmann-Gymnasiums in Speyer, Ronny Wolf, im Gespräch mit dieser Redaktion. „Während der drei Wochen Unterricht über die digitale Lehrplattform Moodle haben wir alle gemerkt, wie wichtig es ist, beim Lernen eine Beziehung zu haben.“ So sei die Idee mit der Grußbotschaft an die etwa 1000 Schüler entstanden. Jeder Lehrer habe einen kleinen Textbaustein verfasst und ein passendes Foto von sich dazu gemacht. „Dann haben wir alles in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht, um die Geschichte zu erzählen. Und unser Musiklehrer Matthias Settelmeyer hat das Klavierstück live dazu eingespielt.“

„Niemand wirft den Ball und niemand schreibt eine Überprüfung. Stattdessen sind wir alle zuhause, üben uns in Geduld, hamstern Klopapier und bemühen uns, den Rhythmus zu halten“,steht auf bunten Schildern. Für die Ferien raten die Lehrer ihren Schülern, sich Zeit für die Familie, Freunde, Spiele und Flausen zu nehmen. Und zum Abschluss macht ein pfälzisches „s‘ wärd widder guud“ ein bisschen Mut. „Wir alle freuen uns auf ein Wiedersehen. Obwohl Schüler-Lehrer-Beziehungen manchmal eine Hass-Liebe sind, fehlt man sich trotzdem“, findet Wolf.