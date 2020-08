Ludwigshafen.Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck bietet am Mittwoch, 12. August, von 15 Uhr bis 17 Uhr eine Bürgersprechstunde per Messenger-Dienst WhatsApp unter der Telefonnummer 0162/25 14 802 an. Sie antwortet auf Bild-, Text- und Sprachnachrichten. Anrufe oder Videoanrufe sind nicht möglich.