Ludwigshafen.Die getötete 17-jährige Ludwigshafenerin und der gleichaltrige Tatverdächtige haben sich gekannt. Das hat der Leitende Frankenthaler Oberstaatsanwalt, Hubert Ströber, am Freitag auf Anfrage bestätigt. Der Jugendliche in Untersuchungshaft habe zugegeben, mit dem Opfer eine kurze Beziehung gehabt zu haben. Auch am Abend der Tat am 12. März habe er die 17-Jährige getroffen. "Die Tat streitet er aber ab", sagte Ströber.

Unterdessen geht die Staatsanwaltschaft von einem Verdeckungsmord aus. "Es gibt Anhaltspunkte für eine Vergewaltigung", so Ströber. Diese, so glauben die Ermittler, habe der Verdächtige mit der Tötung decken wollen. Derzeit werden noch weitere Spuren ausgewertet.

Wie berichtet, hatte ein Spaziergänger die schwer verletzte 17-Jährige am Abend des 12. März an der Uferböschung des Willersinnweihers gefunden. Am folgenden Abend war die Jugendliche im Krankenhaus dann gestorben. Das Obduktionsergebnis ergab, dass das Opfer durch Sauerstoffmangel wegen Gewalt gegen den Hals, also durch Strangulation, gestorben war.