Stadt appelliert an Bürger, sparsam mit Wasser umzugehen

Heppenheim.Wegen der hohen Temperaturen und andauernden Trockenheit ist der Verbrauch von Trinkwasser in der Region in den vergangenen Tagen stark angestiegen. Um die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen, appelliert die Stadtverwaltung Heppenheim an alle Bürger, sparsam mit dem Wasser umzugehen und Swimmingpools nicht weiter zu befüllen. Im Stadtteil Ober-Laudenbach ist die Versorgungslage so angespannt, dass die Stadtwerke Trinkwasser per Lkw dorthin transportieren.