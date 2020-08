Stadt bietet Schaustellern zwei Veranstaltungsorte an

Frankenthal.Ab Mitte Ausgust könnte es in der Frankenthaler Innenstadt einen kleinen Jahrmarkt geben. Laut einem Bericht der Rheinpfalz hat die Stadtverwaltung lokalen Schaustellern, die aufgrund den Corona-bedingten Absagen von Festen und Kerwen keine Einnahmen generieren konnten, zwei denkbare Standorte angeboten. Neben der Freifläche vor dem Speyerer Tor kommt auch der Stephan-Cosacchi-Platz in Fragen. In einem Interview mit der Rheinpfalz erklärt Bürgermeister Bernd Knöppel, dass alle Schausteller darüber informiert worden seien und sich bis 5. August rückmelden können. Bei den bisherigen Bewerbungen handele es sich um Imbiss- sowie Süßwarenstände, Schießbuden und ein Kinderkarussell. Als Betriebsstart werde der 14. August in Erwägug gezogen, vorerst sei eine Dauer von vier Wochen geplant. Grundvoraussetzung der Veranstaltung ist, dass die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden.