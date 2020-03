Stadt Ludwigshafen erlässt aktualisierte Allgemeinverfügung

Ludwigshafen.Wegen der fortdauernden Verbreitung des Coronavirus hat die Stadt Ludwigshafen entschieden, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern zu untersagen. Dies teilte die Stadt am Dienstag mit. Betroffen sind von dieser Regelung nur Veranstaltungen, die in geschlossenen Räumen stattfinden. Für alle anderen Termine gelte weiterhin, dass die Veranstalter sich an die aktuellen Hinweise und Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts halten.