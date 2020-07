Stadt meldet sechs weitere Corona-Fälle

Mannheim.In Mannheim sind am Freitag sechs weitere Corona-Infizierte registriert worden. Vier davon stehen nach Angaben der Stadt in Zusammenhang mit Fällen, die vom Gesundheitsamt bereits ermittelt wurden. Gleichwohl ist die steigende Tendenz auffällig. In den vergangenen sechs Tagen kamen insgesamt 28 Infizierte hinzu. So schnell hatte sich die Pandemie zuletzt Anfang Mai ausgebreitet. Zieht man von der Gesamtzahl die Genesenen und die Verstorbenen ab, gibt es aktuell in der Quadratestadt 30 Fälle. Zwischenzeitlich waren es weniger als zehn gewesen.