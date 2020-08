Stadt reaktiviert Abstrichzentrum in Halle 101

Speyer.Da die Testung auf das Coronavirus ab Samstag für Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet verpflichtend wird, reaktiviert die Stadt Speyer das Abstrichzentrum in der Halle 101 für die kommenden beiden Wochen. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Betroffene, die ihren Wohnsitz in Speyer oder dem südlichen Rhein-Pfalz-Kreis (Römerberg, Dudenhofen, Harthausen, Hanhofen und Böhl-Iggelheim) haben, können sich in diesem Zeitraum montags, mittwochs und freitags in der Halle 101, jeweils zwischen 16 und 19 Uhr, kostenlos testen lassen. Eine vorherige telefonische Terminvereinbarung über die Hotline des DRK Kreisverband Speyer ist erforderlich. Diese ist montags bis freitags, von 9 bis 14 Uhr, unter der Rufnummer 06232/60 02 14 erreichbar. Zum Abstrichzentrum ist ein Nachweis über den Auslandsaufenthalt mitzubringen, beispielsweise in Form einer Hotelrechnung.