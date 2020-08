Stadt sucht 200 Helfer für siebten Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar

Mannheim.Für den siebten Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar am 19. September sucht die Stadt Mannheim noch rund 200 Helfer. Insgesamt 197 Mitmach-Projekte würden in der gesamten Metropolregion organisiert werden, elf davon in Mannheim, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Unter anderem soll die Parkanlage am Technoseum gestaltet und ein Insektenhotel gebaut werden. Das Unternehmen Bombardier Transportation Signal Germany GmbH sucht Engagierte, die sieben Zimmer für den Umzug der Mädchen-Notaufnahme des Kinder- und Jugendheims St. Josef in der Außenstelle St. Agnes neu streichen. „Die Corona-Krise hat uns in den letzten Monaten immer wieder verdeutlicht, wie unverzichtbar das ehrenamtliche Engagement für die Gesellschaft ist“, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz laut Mitteilung der Stadt Mannheim. Weitere Projekte sowie die Anmeldung finden Sie hier.