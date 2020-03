Stadt veröffentlicht Frage--Antwort-Katalog zur Allgemeinverfügung

Mannheim.Die Stadt Mannheim hat am Samstag einen Fragen-und Antwortenkatalog zur aktuellen Allgemeinverfügung veröffentlicht. Die Verfügung zum Versammlungsverbot und zur Beschränkung beim Betrieb von Gaststätten, Kinos, Bars, Clubs und Cafés erließ die Stadt am Freitagabend. Ab dem heutigen Sonntag tritt sie in Kraft. Die Vorgaben führten bei vielen Gastronomen zu unterschiedliche Reaktionen, insbesondere zu Verunsicherung und Unklarheiten. Mit dem neuen Frage- und Antwortenkatalog sollen nun die Richtlinien genauer erläutert und klare Verhaltensregeln geliefert werden.

Kernstück der Verfügung ist das strikte Versammlungsverbot mit mehr als 50 Menschen. Die 50-Personen-Grenze gilt sowohl für den öffentlichen Raum, als auch für private Feiern, wie beispielsweise Hochzeiten oder Grillpartys. Betriebe, die nicht der Kategorie Speiselokal angehören, sind ab sofort geschlossen. Keine Speiselokale sind beispielsweise Bars oder Kinos, da sie Speisen nur als Nebenleistung anbieten. „Erlaubt sind demnach nur Betriebe, die nach ihrem Hauptzweck und in der typischen Erwartungshaltung von den Besuchern und Gästen vorrangig zur Einnahme bzw. zum Erwerb von Speisen aufgesucht werden.“

Die 50-Personen-Grenze gilt auch für Speiselokale. Der Gastwirt ist daher verpflichtet, neue Gäste erst wieder einzulassen, wenn andere Gäste das Lokal verlassen haben. Für Fitnessstudios gilt das Gleiche. Einzelhandelsbetriebe sind aktuell nicht betroffen. Auch der Straßenverkauf ist weiterhin zulässig. Zum kompletten Frage- und Antwortenkatalog geht es hier.