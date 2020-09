Städtetag fordert Strafzahlungen für Maskenverweigerer in Bussen und Bahnen

Hessen.Der hessische Städtetag macht sich dafür stark, dass künftig die Kontrolleure in Bussen und Bahnen von Maskenverweigerern eine Strafe kassieren dürfen. Im nordhessischen Verkehrsverbund seien bereits Änderungen der Benutzungsbestimmungen eingeleitet worden, teilte der Städtetagspräsident und Kasseler Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) am Montag in Wiesbaden mit. Der Städtetag fordere dies für ganz Hessen, insbesondere für das Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbundes.