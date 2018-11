Stammzellenspender für leukämiekranke 22-Jährige und Zweijährige gesucht

Gerade einmal 22 Jahre ist Bahar alt und schon kämpft die junge Frau aus Ludwigshafen um ihr Leben. Vor wenigen Wochen wurde bei ihr akute Leukämie, also weißer Blutkrebs, festgestellt. Nun hofft Bahar auf einen Stammzellspender. Familie und Freunde haben gemeinsam mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) eine Typisierungsaktion gestartet. Am Sonntag, 2. Dezember, zwischen 11 und 16 Uhr, findet die Registrierung in der Sporthalle des Carl-Bosch-Gymnasiums, Jägerstraße 9, statt. Schulleitung und Schüler unterstützen die Aktion.

Diagnose kam überraschend

„Vor meiner Erkrankung habe ich viel Zeit mit meiner Familie, Freunden und meinen Katzen verbracht. Ich war ein zufriedener Mensch“, erzählt Bahar. Die Krankheit sei überraschend gekommen und habe ihr Leben auf den Kopf gestellt. Zunächst sei ihr schwindelig gewesen. Dann kamen Fieber und Müdigkeit hinzu. Sie verlor sogar kurzzeitig das Bewusstsein. Eine Untersuchung bei ihrem Hausarzt brachte die niederschmetternde Diagnose. Laut DKMS befindet sich Bahar seit Mitte Oktober in Behandlung im Krankenhaus und erhält Chemotherapien.

Jeder gesunde Mensch im Alter zwischen 17 und 55 Jahren kann für eine Knochenmarksspende in Frage kommen. Mit einem Wattestäbchen wird ein Wangenabstrich gemacht. Dieser wird dann auf die Gewebemerkmale untersucht. Wenn diese passen, folgt ein Bluttest, um die Übereinstimmung zu bestätigen. Nach einem Gesundheitscheck und einer Aufklärung durch einen Facharzt können die Stammzellen entnommen und dem Patienten transplantiert wird.

Wichtig ist auch, dass die Person mehr als 50 Kilogramm wiegt. Denn je höher das Gewicht, umso mehr Stammzellen können beim potenziellen Spender entnommen werden. Dennoch darf laut DKMS ein Spender nicht stark übergewichtig sein. Denn dies könne bei der Entnahme zu Komplikationen führen. Der Schutz des Spenders stehe im Vordergrund.

Auch Mira aus Mannheim erkrankt

Um das Überleben der Blutkrebs-Patienten zu sichern, „ist es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen“, hebt Yildiz Ückan, Bahars Tante und Oberärztin in einem Ludwigshafener Krankenhaus, hervor. „Diese Aktion ist sehr wichtig. Viele Patienten weltweit warten auf einen Spender“, sagt Bahar tapfer. Die mutige Frau weiß auch warum: „Ich möchte mein Schicksal mit der Öffentlichkeit teilen, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen.“

Damit kämpft sie auch für das Schicksal der zweijährigen Mira aus Mannheim. Bei ihr wurde erst kürzlich ebenfalls akute Leukämie festgestellt. Bei der Registrierung am 2. Dezember wird auch für sie nach einem passenden Spender gesucht. Auch Geldspenden werden benötigt, da die Registrierung die DKMS 35 Euro pro Spender kostet. Spendenkonto: IBAN DE59 6705 0505 0039 1828 66, Verwendungszweck: Bahar.