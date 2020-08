Leimen.Ein stark alkoholisierter Fahrer eines E-Scooters ist am Samstag in Leimen mit einem Auto zusammengestoßen. Das berichtete die Polizei am Montag. Der Unfall ereignete sich gegen 15.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Stralsunder Ring. Ein Atemalkoholtest ergab 2,9 Promille. Mit Verletzungen wurde er per Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Der Schaden beträgt rund 500 Euro.