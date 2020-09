Hessen.Hessen muss wegen der Corona-Krise in den nächsten Jahren mit deutlich weniger Steuereinnahmen auskommen als noch im Frühjahr erwartet. Die Steuerausfälle werden bis 2024 bei mehr als 7,8 Milliarden Euro liegen, wie Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Montag in Wiesbaden mitteilte. Nach der Steuerschätzung vom Mai waren die Experten noch von einem Rückgang von 6,4 Milliarden Euro ausgegangen.