Mannheim.In Mannheim ist am frühen Samstagmorgen eine Straßenbahn entgleist. Dabei wurden vier Fahrgäste sowie der Straßenbahnführer leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach war zunächst unklar, wieso die Tram der Linie 4 im Stadtteil Käfertal kurz vor der Wendeschleife am Carl-Benz-Bad aus den Schienen gesprungen war. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich acht Personen in der Bahn. Die Verletzten haben nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus bereits wieder verlassen.

Mitarbeiter der RNV waren zunächst noch mit der Bergung der beschädigten Straßenbahn beschäftigt. Auf den Autoverkehr habe der Unfall keine Auswirkungen gehabt, hieß es von der Polizei. Die Schadenshöhe konnte zunächst nicht beziffert werden.

Polizeangaben zufolge bleibt die Unfallstelle bis zum Mittag gesperrt, da die Straßenbahn wieder in die Schienen gehoben werden muss.

Die Linie 4 fährt derzeit von der Innenstadt in Richtung Hermann-Gutzmann-Schule und auch zurück. Von der Haltestelle Carl-Benz-Bad bis Herman-Gutzmann-Schule wurde von der RNV ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.