Streit auf Skateranlage eskaliert

Speyer.Ein Streit zwischen zwei rivalisierenden Gruppen ist am Samstag auf einer Speyrer Skateranlage eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, habe es zwischen mehreren jungen Männern zunächst verbale Provokationen gegeben. In der Folge sei aus der Auseinandersetzung ein körperlich eskalierender Streit entstanden, in dessen Folge sechs Personen verletzt wurden. Rettungsdienste brachten die Verletzten zur medizinischen Versorgung in verschiedene Krankenhäuser. Sämtliche weitere Personen wurden von der Polizei mit einem Platzverweis belegt. Die Beteiligten erwartet nun ein Strafverfahren.