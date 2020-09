Stromausfall in der Nacht behoben 

Wiesbaden.Nach einem Stromausfall in Wiesbaden haben die Stadtwerke noch in der Nacht zum Samstag die Versorgung wieder hergestellt. Seit 2.20 Uhr seien alle betroffenen Stationen wieder am Netz, teilte das Unternehmen am Samstag mit. Am Freitag war in den Stadtteilen Rambach, Bierstadt und Teilen des Zentrums der Landeshauptstadt der Strom ausgefallen. Ursache war ein so genannter Erdschluss, bei dem Metall eines Mittelspannungskabels in Kontakt mit dem Erdreich kam. Während der Reparaturarbeiten setzte der Energieversorger zeitweise Notstromaggregate ein.