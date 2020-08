Stromausfall – Versorger arbeitet an Behebung

Ladenburg.In Ladenburg ist am Mittwochnachmittag der Strom ausgefallen. Das meldete die Integrierte Leitstelle des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis über die Warn-App Nina. Laut der Meldung arbeitet der Energieversorger derzeit an der Behebung des Schadens. Aut dem Online-Störungsportal des Netzbetreibers Netze BW ging die erste Meldung um 14.16 Uhr ein. "Wir arbeiten bereits an der Behebung", schreibt das Unternehmen dort. Falls das Absetzen von Notrufen nicht möglich sein sollte, ist das Feuerwehrhaus besetzt, heißt es bei Nina weiter. Ob die Störung auch andere Gemeinden betrifft und über die Gründe des Stromausfalls war zunächst nichts bekannt.