Studie zu Coronavirus: Kinder sind nicht Treiber der Infektion

Stuttgart/Heidelberg.Kinder sind einer Studie aus Baden-Württemberg zufolge nicht so häufig mit dem Coronavirus infiziert wie ihre Eltern. Das ist das Ergebnis einer großen Untersuchung von Unikliniken im Land, die am Dienstag in Stuttgart vorgestellt wurde. Kinder hätten sich demnach seltener angesteckt als ihre Eltern und seien nicht als Treiber dieser Infektion anzusehen, sagte Klaus-Michael Debatin, Ärztlicher Direktor der Kinderklinik am Universitätsklinikum Ulm.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der vier Universitätskliniken in Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm untersuchten in einer vom Land Baden-Württemberg initiierten und finanzierten COVID-19-Kinder-Studie, wie viele Paare aus je einem Kind und einem Elternteil unbemerkt zum Zeitpunkt der Testung infiziert waren oder bereits Antikörper nach einer überstandenen, aber unbemerkt gebliebenen Corona-Virus-Infektion gebildet hatten.

Ein Eltern-Kind-Paar unter den circa 5.000 Studienteilnehmern wurde zum Zeitpunkt des Tests positiv auf das Coronavirus getestet, wie das Universitätsklinikum Heidelberg am Dienstag mitteilte. Bei 45 Erwachsenen und 19 Kindern fanden sich Antikörper gegen SARS-CoV-2. Die getesteten Kinder im Alter von einem bis zehn Jahren waren damit seltener infiziert als Erwachsene. Weniger als ein Drittel der auf Antikörper positiv getesteten Personen seien Kinder. Bei 13 Eltern-Kind-Paaren seien beide infiziert gewesen. Das bedeute, dass die Erkrankung eines Elternteils nicht zwingend zur Erkrankung des Kindes führt und umgekehrt.

Für die Studie wurden 5000 Menschen, die keine Symptome hatten, auf das Virus und auf Antikörper getestet, darunter 2500 Kinder unter zehn Jahren und je ein Elternteil. Die Rolle von Kindern bei der Verbreitung des Virus spielt eine entscheidende Rolle bei der Wiedereröffnung von Kitas und Grundschulen im Land.