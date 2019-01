Südzucker verschärft Sparkurs

Mannheim.Der Mannheimer Südzucker-Konzern macht ernst. Pro Jahr sollen 100 Millionen Euro gespart werden. Das gab der S-Dax-Konzern bekannt und konkretisierte damit seine Umbaupläne für das schwächelnde Zuckergeschäft. Auch Werksschließungen sind möglich, ebenso könnten Arbeitsplätze in der Produktion und in der Verwaltung abgebaut werden. Welche Standorte und wie viele Jobs betroffen sein könnten, dazu machte ein Sprecher noch keine Angaben.

Ziel sei es, die jährliche Zuckerproduktion um bis zu 700 000 Tonnen zu senken. Hintergrund ist vor allem der Preisverfall bei Zucker und Bioethanol. "Der Zuckerpreis ist historisch niedrig", erklärte ein Konzernsprecher. An diesem Mittwoch solle der Aufsichtsrat die Beschlüsse abnicken, hieß es weiter. Beschlüsse würden nach weiteren Beratungen mit dem Aufsichtsrat in den nächsten Wochen angestrebt. Dann könnten Gespräche mit der Arbeitnehmerseite beginnen.

Südzucker hat in Deutschland neun Werke, in denen rund 2300 Menschen arbeiten. In der Zentrale in Mannheim sind 500 Mitarbeiter beschäftigt.