SV Waldhof droht Abwehr-Notstand

In der Partie gegen den Tabellenletzten Carl Zeiss Jena am Sonntag (14 Uhr, Carl-Benz-Stadion) muss Fußball-Drittligist SV Waldhof wahrscheinlich seine Abwehr umbauen. Mit Michael Schultz (Entzündung an der Achillessehne) und Marcel Seegert (Probleme mit eingeklemmtem Nerv) konnten gleich zwei Stammkräfte in der Verteidigung in dieser Woche bisher nicht trainieren. "Beide sind für Sonntag fraglich", sagte SVW-Trainer Bernhard Trares am Donnerstag. Als erste Alternative steht Linksverteidiger Marcel Hofrath bereit, sollten jedoch sowohl Seegert als auch Schultz ausfallen, müsste Trares improvisieren. Winter-Neuzugang Gerrit Gohlke sei noch nicht so weit, ihn von Beginn an zu bringen, deutete der 54-Jährige an: "Er nimmt eine positive Entwicklung im Training, aber hat noch extrem viel Abstand bei der Integration in unser Spiel."

Gegen das Schlusslicht Jena sei seine Mannschaft zum ersten Mal seit längerer Zeit "kleiner Favorit", meinte Trares. Der Heppenheimer geht davon aus, dass Rene Klingbeil, Interimscoach der Thüringer nach der Entlassung von Rico Schmitt, das Jenaer Team "emotionalisieren" werde. "Wir sollten schauen, dass wir unsere spielerische Note druchbringen", sagte der Waldhof-Coach, der wieder auf Maurice Deville bauen kann. Der luxemburgische Nationalstürmer hat seine hartnäckigen Fußprobleme ausgestanden.

Für die Jena-Partie hat der SVW bisher 7000 Karten verkauft. Mit einem Sieg gegen den Abstiegskandidaten können die viertplatzierten Mannheimer in der Tabelle an den Aufstiegsplätzen dranbleiben.