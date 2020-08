Heddesheim.Der SV Waldhof Mannheim hat das erste Testspiel nach der Sommerpause mit 2:1 (1:0) bei der FV Fortuna Heddesheim gewonnen. Die Führung schoss Gastspieler Yanik Frick auf Vorarbeit von Neuzugang Dominik Martinovic in der 41. heraus. Nachdem Andreas Adamek für die Gastgeber in der 84. Minute ausglich, sorgte Andis Shala aus der Reservemannschaft der Buwe in der 90. Minute für die Entscheidung.