SV Waldhof Mannheim trifft im heutigen DFB-Pokalspiel auf den SC Freiburg

Mannheim.Der SV Waldhof Mannheim tritt am heutigen Sonntag in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den SC Freiburg an. Anpfiff der Partie im Carl-Benz-Stadion ist um 18.30 Uhr. SVW-Cheftrainer Patrick Glöckner freut sich auf die Partie gegen die Breisgauer: „Wir messen uns mit einer der besten Mannschaft Deutschlands. Das ist ein super Gradmesser für uns, um zu sehen, wie weit wir schon sind,“ wird der neue Coach in einer Mitteilung des Vereins zitiert. Trotz zweier Corona-Infektionen beim SVW, die am Samstag bekannt geworden waren, hatte das Gesundheitsamt der Stadt am späten Abend keine Hinderungsgründe gesehen, die Partie auszutragen.

Auch die TSG 1899 Hoffenheim und der SV Sandhausen spielen am heutigen Sonntag. Beide Teams treten jeweils um 15.30 Uhr bei Regionalligisten an. Die Kraichgauer spielen beim Chemnitzer FC, Sandhausen beim TSV Steinbach Haiger.