SV Waldhof: Schuster fehlt gegen Freiburg

Mannheim.Der SV Waldhof muss in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den SC Freiburg (Sonntag, 18.30 Uhr, Carl-Benz-Stadion) auf Mittelfeld-Stabilisator Marco Schuster verzichten. Die Adduktoren-Probleme des 24-Jährigen haben sich als hartnäckiger als erhofft herausgestellt. Am Freitag fuhr Schuster nach München zu einem Spezialisten, um der Ursache der Beschwerden auf den Grund zu gehen. Wie lange Schuster ausfallen wird, ist unklar. Auch der Saisonstart in der 3. Fußball-Liga gegen Viktoria Köln (Montag, 21. September, 19 Uhr) ist ebenfalls in Gefahr.