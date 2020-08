Mannheim.Gleich doppelt tritt der SV Waldhof Mannheim am Samstag, 5. September, bei Testspielen gegen den Zweitligisten Karlsruher SC an. Das gab der SVW in einer Pressemitteilung bekannt. Die beiden Partien über 90 Minuten Spielzeit zum Abschluss der Vorbereitung auf die neue Saison werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen.