SV Waldhof trennt sich unentschieden von Würzburg

Die starke Auswärtsserie bleibt, doch Tore fielen keine: Der SV Waldhof Mannheim hat beim Auswärtsspiel in Würzburg unentschieden gespielt. Gegen die Würzburger Kickers endete die Partie mit 0:0. Der SV Waldhof Mannheim verpasste damit vor 7012 Zuschauern in der flyeralarm Arena die Chance, bis auf einen Zähler an Tabellenführer MSV Duisburg (47 Punkte) heranzurücken, bleibt damit aber weiter auswärts ungeschlagen und zumindest bis Sonntag auf Platz zwei der 3. Liga.