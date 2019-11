SV Waldhof verlängert Vertrag mit Kompp

Mannheim.Der SV Waldhof Mannheim hat den Vertrag mit Geschäftsführer Markus Kompp vorzeitig verlängert. Man habe den 37-Jährigen langfristig gebunden, so die Mitteilung des Klubs am Mittwoch. Eine konkrete Vertragslaufzeit wurde nicht genannt. Die Verlängerung wurde den Angaben zufolge einstimmig im Aufsichtsrat der Spielbetriebs GmbH beschlossen.

„Wir sind sehr zufrieden mit der bisher geleisteten Arbeit von Markus Kompp", wird der Aufsichtsratsvorsitzende Christian Beetz zitiert. Kompp sei einer der Hauptgründe für die Rückkehr in den Profifußball in diesem Sommer.

"Insbesondere für die sehr arbeitsintensive Aufarbeitung und den Umgang in den darauf folgenden Prozessen nach dem Uerdingen-Skandalspiel können sich alle Waldhöfer nur bedanken", so SV-Waldhof-Präsident Bernd Beetz.

Seine Vertragsverlängerung sei das Ergebnis der beharrlichen Arbeit beim SV Waldhof, sagte Geschäftsführer Markus Kompp der Mitteilung zufolge. Die Verlängerung sei für ihn nicht überraschend gekommen, er habe von Beginn an das Vertrauen der Familie Beetz in sein Handeln gespürt.

Zuletzt hatte sich Unmut in Teilen der Fanszene gegen Markus Kompp geregt. Dieser hatte sich vor allem an einem Choreographie-Verbot, das der Verein wegen des Abbrennens von Pyrotechnik im Carl-Benz-Stadion verhängte, sowie an erhöhten Ticketpreisen entzündet. Im Stadtgebiet waren vergangene Woche Protestplakate gegen Kompp aufgetaucht.