SV Waldhof verpflichtet Marcel Costly und Hamza Saghiri

Mannheim.In einer Pressemitteilung hat der Mannheimer Drittligist SV Waldhof die Verpflichtung von Marcel Costly und Hamza Saghiri verkündet. Beide Spieler hätten am Sonntag ihre Verträge unterzeichnet und bereits Gesundheitscheck sowie das erste Mannschaftstraining absolviert.

Der Deutsch-Amerikaner Marcel Costly kommt vom 1. FC Magdeburg zum Mannheimer Club. Ihm sei die Entscheidung nicht schwer gefallen, da sich der SV Waldhof sehr um ihn bemüht habe, so der 24-Jährige bei seiner Vertragsunterschrift.

Weiter verpflichtet wurde der in Würselen geborene Hamza Saghiri, der von Viktoria Köln nach Mannheim wechselt. Der 23-Jährige habe sich für den SVW „ganz bewusst als nächste Station“ in seiner Karriere entschieden. „Waldhof ist ein toller Verein mit großartigen Fans“, so Saghiri.

Costly wird mit der Rückennummer 17 auf den Platz treten, Saghiri mit der Rückennummer 35.