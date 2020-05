SV Waldhof vor dem Neustart

Mannheim.Fußball-Drittligist SV Waldhof geht den Neustart der Saison am Samstag (14 Uhr) gegen den KFC Uerdingen zuversichtlich an. „Ich bin froh, dass es wieder losgeht", freut sich beispielsweise Kapitän Kevin Conrad auf die Fortsetzung der Saison, die aufgrund der Corona-Pandemie zuletzt 84 Tage unterbrochen war. Mit dem KFC Uerdingen kommt auf den SVW gleich ein harter Prüfstein zu, vor dem auch Trainer Bernhard Trares Respekt hat. "Die haben einen fantastischen Kader und geben viel Geld aus, um ihre Ziele zu erreichen", blickt der Coach des Tabellenzweiten auf die Westdeutschen, die mit Frank Kramer einen neuen Trainer an der Seitenlinie haben. Von den Stammspielern fehlt dem Waldhof lediglich Verteidiger Marcel Seegert, der gelbgesperrt ist und sich zudem mit Adduktorenproblemen herumplagt. Die Partie wird wie bundesweit vorgeschrieben ohne Zuschauer ausgetragen, der SV Waldhof kommt am Samstag direkt aus dem Quarantäne-Hotel in den Quadraten zum Stadion.