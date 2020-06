SV Waldhof weiter mit Personalsorgen

Mannheim.Mannheim. Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim kämpft vor dem Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen Viktoria Köln erneut mit eklatanten Personalproblemen. "Kevin Conrad ist der einzige Spieler im Vergleich zur Partie in Rostock, der dazustoßen kann", sagte Trainer Bernhard Trares am Donnerstag. Der Innenverteidiger hatte beim 1:0-Erfolg an der Ostsee mit Knieproblemen gefehlt.

Völlig unklar ist, wann Max Christiansen zurück in den Kader kehrt. Der Mittelfeldspieler ist am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt. "In den nächsten drei Begegnungen wird er uns auf jeden Fall fehlen. Es kann aber auch sein, dass er in dieser Saison kein Spiel mehr bestreitet", sagte Trares, der voraussichtlich in der nächsten Woche zumindest wieder mit Marcel Seegert (Schambeinverletzung) planen kann. Weiterhin nicht zur Verfügung stehen Dorian Diring (Knorpelschaden), Valmir Sulejmani (Muselfaserriss), Markus Scholz (Muskelfaserriss), Raffael Korte (Meniskus) und Jesse Weißenfels (Bänderriss).

Trotz der Personalprobleme wollen die Mannheimer im Aufstiegsrennen zur 2.Bundesliga aber gegen die Viktoria nachlegen. "Mehr Ruhe" erhofft sich Trainer Trares im Spiel seiner Mannschaft, die in dieser Saison besonders in Heimspielen Problemen hat. Außerdem warnt der Trainer vor den Offensivqualitäten des Gegners: "Die Kölner haben Spieler in ihren Reihen, die nicht viele Chancen für ein Tor brauchen."