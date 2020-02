SV Waldhof will mit Nachwuchsleistungszentrum an alte Zeiten anknüpfen

Mannheim.Mannheim. Fußball-Drittligist SV Waldhof stellt seine Jugendarbeit auf eine professionellere Grundlage. Die Mannheimer planen, noch in diesem Frühjahr die Unterlagen zur Anerkennung eines Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) einzureichen.

Der SVW will die Euphorie rund um den Aufstieg des Profiteams nutzen, um in der Jugendarbeit wieder an alte Zeiten

...