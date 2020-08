SVS vereinbart zweites Trainingslager und weitere Testspiele

Sandhausen.Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat seinen Vorbereitungsplan auf die kommende Saison finalisiert. Wie der Club am Montag mitteilte, wird er vom 2. bis 5. September ein weiteres Kurztrainingslager im benachbarten Leimen und in dessen Rahmen zwei Testspiele gegen Drittligisten bestreiten. Am 4. September (17 Uhr) tritt der SVS am heimischen Hardtwald gegen den SV Wehen Wiesbaden an, am 5. September (13.30 Uhr) beim 1. FC Kaiserslautern.