SVW bietet vorerst keine Sitz- und Stehplatz-Dauerkarten für die Heimspiele an

Mannheim.Der SV Waldhof Mannheim wird für die Saison 2020/21 vorerst keine Sitz- und Stehplatz-Dauerkarten für die Heimspiele in der 3. Liga anbieten. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. "Wir möchten nicht entscheiden, welcher Fan ins Stadion darf und welcher nicht", heißt es unter anderem in der Mitteilung - in Bezug auf Zuschauerbeschränkungen wegen der Corona-Maßnahmen.

Der Verein will den Tageskarten-Verkauf für die kommenden Spiele in drei Verkaufsphasen unterteilen:

Phase 1: Alle Dauerkarteninhaber der Saison 2019/20 bekommen je nach genehmigter Kapazität die Chance, bis zu maximal zwei Tickets direkt nebeneinander zu kaufen, falls beide Personen demselben Haushalt angehören. Sollten weniger als 4.500 Zuschauer ins Stadion dürfen, wird nur der Kauf eines Tickets pro Dauerkarte freigeschaltet.

Phase 2: Jetzt sind alle Mitglieder des SV Waldhof Mannheim berechtigt, ein Ticket zu kaufen. Zudem können Inhaber der "Herzbuwe-Dauerkarte" für einmalig 19,07 Euro ebenfalls ein Ticket erwerben.

Phase 3: Restliche Tickets gehen in den freien Verkauf.