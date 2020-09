SWR-Fernsehen berichtet über Stotter-Podcast des “MM”

Mannheim.Der Südwestrundfunk (SWR) sendet am heutigen Dienstag einen Beitrag über Kulturredakteur Sebastian Koch und sein Projekt „Ppppodcast – Der Podcast von Stotternden für Stotternde“. Das Format dieser Redaktion hat in den vergangenen zwei Wochen bundesweit hohe Aufmerksamkeit erfahren. So hatten unter anderem die „Süddeutsche Zeitung“, der Fernsehsender „RTL“ und „t-online.de“ darüber berichtet.

Der Fernsehbeitrag wird um 18.45 Uhr in der Landesschau Baden-Württemberg (SWR BW) ausgestrahlt. Koch, der selbst Stotterer ist, trifft im Podcast Menschen, die stottern oder sich mit der Thematik auseinandersetzen. Am Mittwoch wird er sich mit der Logopädin Graciela Lozano unterhalten.