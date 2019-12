Tabakwerbung endlich verbieten!

Gesundheitsexperten und Mediziner drängen auf ein generelles Tabakwerbeverbot, und auch die Bevölkerung spricht sich mehrheitlich dafür aus. Nur die Politik kann sich noch immer nicht dazu durchringen. Und so ist Deutschland mittlerweile das einzige Land in der EU, in dem Zigaretten auf Plakaten und im Kino angepriesen werden dürfen. Ein gesundheitspolitischer Irrsinn.

Die Zahlen

...