Täter randaliert am Hauptbahnhof

Ludwigshafen.Ein Mann hat am Montag im Hauptbahnhof Ludwigshafen Mitte randaliert und einen erheblichen Schaden verursacht. Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde ein Streifenwagen aufgrund von Sachbeschädigung in den Hauptbahnhof gerufen. Dort stellten die Beamten fest, dass am Schaukasten der Modelleisenbahn alle Scheiben zerschlagen waren und das Innenleben herausgerissen und im Bahnhofsgebäude verteilt wurde. Auch zwei Glastüren und die Scheiben des Passbildautomats waren eingeschlagen. Zudem wurden Zeitungen des Kiosks entwendet im Gebäude verstreut, vor dem Bahnhof waren Blumentöpfe umgestoßen und am mehreren parkenden Fahrzeugen Scheiben eingeschlagen. Durch Sichtung der Videoaufzeichnung konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden, das Motiv ist noch unklar.