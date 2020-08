Tafel Frankenthal erhält 5000 Euro aus Soforthilfeprogramm des BMEL

Frankenthal.Die Tafel Frankenthal des Malteser Hilfsdienst e.V. erhält 5000 Euro aus dem millionenschweren Soforthilfeprogramm „Ehrenamt stärken. Versorgung sichern.“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). Wie das Ministerium bekannt gab, übergab Bundesministerin Julia Klöckner am Montag persönlich die Förderurkunde an den Verein, der vor allem Familien mit Kindern und Senioren mit Lebensmitteln versorgt.

Die Corona-Pandemie habe viele ehrenamtlichen Initiativen und Helfer ins Straucheln gebracht, heißt es weiter in der Mitteilung des BMEL. Kontaktbeschränkungen würden die Arbeit erschweren und die Einhaltung der Schutz- und Hygienemaßnahmen koste zusätzliches Geld. "Deshalb helfen wir den Helfern – insgesamt fünf Millionen Euro haben wir für Initiativen vor Ort bereitgestellt. Damit wollen wir einen Beitrag leisten, dass wichtige Angebote in der Fläche weiter möglich sind", sagte Klöckner laut Mitteilung. Das Geld benötige die Tafel Frankenthal für einen Kühlcontainer und Kühlboxen aus Styropor, um bedürftigen Menschen in den Vororten von Frankenthal Essen zu liefern.