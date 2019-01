Tania Witte ist Preisträgerin des „Feuergriffels“

Mannheim.Die Preisträgerin des Mannheimer „Feuergriffels“ 2019 heißt Tania Witte. Sie wird am 7. April für drei Monate das Turmzimmer in der Alten Feuerwache Mannheim beziehen und reiht sich damit in die Runde der Mannheimer Stadtschreiberinnen und Stadtschreiber für Kinder- und Jugendliteratur ein. Vertreter aus Verlags- und Buchwesen, Journalisten und Sprachwissenschaftler sowie jugendliche Jurymitgliedern wählten die in Trier geborene Autorin, die als Schriftstellerin schon zahlreiche Auszeichnungen und Stipendien erhielt und 2014 schon einmal für den „Feuergriffel“ nominiert war, aus.

Kinder und Jugendliche zum Lesen animieren

Für ihre Zeit in Mannheim hat sich Preisträgerin Tania Witte einiges vorgenommen: Neben Lesungen und Werkstattgesprächen wird sie auch Schreib- und Spoken Poetry-Workshops für Jugendliche anbieten. Aber auch Berichte auf dem Feuergriffel-Blog und eine Pop-up-Lesung sind geplant und machen das Literaturentstehen zu einem zugänglichen Abenteuer für alle Interessierten.Kinder- und Jugendliteratur in besonderem Maße zu fördern ist Zielsetzung des alle zwei Jahre von der Stadtbibliothek Mannheim ausgelobten Stipendiums. „Ferner geht darum, den Kinder- und Jugendbuchautoren den Austausch mit ihrem Publikum zu ermöglichen, aber auch Kinder und Jugendliche in kreativen Kontakt mit Autoren zu bringen. Kinder- und Jugendbücher sind für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen elementar“, sagte Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb.

Witte hat Medienpädagogik und Erwachsenenbildung studiert und arbeitet als Schriftstellerin, Journalistin und Spoken-Poetry-Performerin in Berlin und Den Haag. Bisher veröffentlichte sie vier Romane, eine Anthologie, diverse Kurzgeschichten und Essays. Sie leitet regelmäßige Workshops zu Poetry Slam / Spoken Word, Performance, Kreativem Schreiben und Identität. Seit 2005 arbeitet Tania Witte mit anderen Künstlern in Kooperationen an interdisziplinären und interkulturellen Kunstprojekten. Mit ihren Spoken-Word-Performances erobert sie seit 2007 Bühnen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und den USA.

Probleme werden in ihren Texten offen angesprochen

Das Bewerbungsexposé ihres „Feuergriffel“-Textes, der den Arbeitstitel „Sonnerblick“ trägt, überzeugte die Jury durch ein aktuelles und wichtiges Thema. Die 15jährige Ixi, eine gute Schülerin aus hippem Elternhaus, bekommt psychische Probleme und landet in der Kinder- und Jugendpsychiatrie „Sonnenblick“. „Der Text spricht Probleme an, über die oft nicht offen gesprochen wird, aber für viele Kinder und Jugendliche relevant sind. Der Leser wird abgeholt und die Autorin schafft es, in ihrem beeindruckenden Text einen hohen Spannungsbogen aufzubauen“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Mannheim dazu.

Die Autorin liest im Rahmen der Antrittslesung am Dienstag, 9. April, 19 Uhr in der Stadtbibliothek im Dalberghaus, N 3, 4, aus ihrem aktuellen Jugendroman „Die Stille zwischen den Sekunden“.