Tankschiff prallt auf Speyerer Anleger

Speyer. Einen Schiffsunfall hat es in der Nacht auf Mittwoch auf dem Rhein bei Speyer gegeben. In der langgezogenen Biegung geriet gegen 0.30 Uhr beim derzeit recht hohen Wasserstand ein Tankschiff zu weit ans pfälzische Ufer und prallte auf den Touristenschiff-Anleger direkt am Ausflugsgasthaus "Alter Hammer" in Speyer. Dort drehte sich das Schiff in die Fließrichtung und steht derzeit quer im Fluss.

Das Tankschiff ist im Auftrag der BASF unterwegs und wollte bergan Richtung Germersheim fahren. Die Wasserschutzpolizei ist vor Ort und klärt die näheren Umstände des Unfalls und Möglichkeiten wie das Schiff wieder flott gemacht werden kann.

Glücklicherweise bestehen keine Umweltgefahr, da das Schiff keine Gefahrgüter geladen hat, sondern lediglich Wasser in den Tanks mit sich führt, so die Wasserschutzpolizei Germersheim, die die Ermittlungen leitet. (jüg)